diario as beiras
Coimbra

Universidade de Coimbra vai criar portal Camões Digital

28 de novembro de 2025 às 17 h11
0 comentário(s)
Fotografia: DR

 A Universidade de Coimbra (UC) anunciou hoje a criação do portal Camões Digital, que deverá ser lançado formalmente em junho do próximo ano e onde constará um conjunto de informação validada cientificamente por “grandes especialistas”.

“Este é um trabalho que já está a ser feito e que gostaríamos de apresentar nas suas linhas estruturais em janeiro [de 2026], para depois em junho [de 2026] fazermos o lançamento formal desse portal”, revelou o vice-reitor da Universidade de Coimbra Delfim Leão, na sessão de abertura do Congresso Internacional “Ensinar Camões no Século XXI”.

O evento de três dias, que decorre em Coimbra até sábado, é promovido pela Faculdade de Letras, Centro Interuniversitário de Estudos Camonianos (CIEC), Centro de Literatura Portuguesa (CLP) e Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos (CECH), contando com o alto patrocínio da Estrutura de Missão para as Comemorações dos 500 anos do Nascimento de Camões e da reitoria da UC.

| Pode ler a notícia na integra na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

28 de novembro

Espetáculo assinala 350 anos da morte do Marquês de Marialva
28 de novembro

“Há muito a fazer na investigação sobre Camões”- José Augusto Bernardes
28 de novembro

Vida artificial e música unidas para recriar Jorge Lima Barreto e Silvestre Pestana
28 de novembro

Universidade de Coimbra vai criar portal Camões Digital

Coimbra

Coimbra
28 de novembro às 17h23

“Há muito a fazer na investigação sobre Camões”- José Augusto Bernardes

0 comentário(s)
Coimbra
28 de novembro às 17h13

Vida artificial e música unidas para recriar Jorge Lima Barreto e Silvestre Pestana

0 comentário(s)
Coimbra
28 de novembro às 17h11

Universidade de Coimbra vai criar portal Camões Digital

0 comentário(s)