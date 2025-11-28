A Universidade de Coimbra (UC) anunciou hoje a criação do portal Camões Digital, que deverá ser lançado formalmente em junho do próximo ano e onde constará um conjunto de informação validada cientificamente por “grandes especialistas”.

“Este é um trabalho que já está a ser feito e que gostaríamos de apresentar nas suas linhas estruturais em janeiro [de 2026], para depois em junho [de 2026] fazermos o lançamento formal desse portal”, revelou o vice-reitor da Universidade de Coimbra Delfim Leão, na sessão de abertura do Congresso Internacional “Ensinar Camões no Século XXI”.

O evento de três dias, que decorre em Coimbra até sábado, é promovido pela Faculdade de Letras, Centro Interuniversitário de Estudos Camonianos (CIEC), Centro de Literatura Portuguesa (CLP) e Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos (CECH), contando com o alto patrocínio da Estrutura de Missão para as Comemorações dos 500 anos do Nascimento de Camões e da reitoria da UC.

