Universidade de Coimbra lança plataforma online ligada à bioeconomia circular

A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) lançou o BioRural Toolkit, uma plataforma online destinada as questões relacionadas com a bioeconomia circular, criada no âmbito do projeto europeu BioRural, foi hoje anunciado.

“Dedicado à nossa missão de ligar os pontos para desbloquear o potencial das áreas rurais europeias em direção à bioeconomia circular, o nosso Toolkit online é projetado para seguir uma abordagem de design centrada no utilizador e, com acesso aberto, pretende servir como uma ferramenta ‘web’ única destinada a todas as questões relacionadas com a bioeconomia”, explica o investigador João Roberto, citado num comunicado da Universidade de Coimbra (UC).

O BioRural Toolkit “oferece, entre outras coisas, a oportunidade de descobrir a Rede Europeia de Bioeconomia Rural através de um mapa interativo dos membros identificados da rede, informações sobre o estado atual da bioeconomia rural a nível nacional, resultados de investigação selecionados, soluções comerciais de base biológica e oportunidades de financiamento, bem como as principais características das histórias de sucesso identificadas no âmbito do projeto”, acrescenta o investigador da Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial e do Departamento de Engenharia Mecânica da FCTUC.

De acordo com João Roberto, além das ferramentas já disponíveis ao público, estão a ser criados tutoriais online, resumos práticos, planos de negócios, diretrizes políticas e de investigação, assim como ‘outputs’ dos workshops de capacitação, através de fichas técnicas e conteúdo audiovisual.

“Reconhecendo a necessidade de pensar localmente e agir globalmente, os parceiros do BioRural dinamizaram mais de quatro dezenas de workshops em áreas rurais selecionadas de 14 países europeus, sempre com o objetivo de impulsionar a adoção de soluções inovadoras de base biológica em agricultura e floresta, aquacultura, e atividades transformadoras de biomassa”, adianta a UC, indicando que “os ‘outputs’ destas sessões podem ser, agora, consultados na plataforma online”.

Está ainda a decorrer, até ao dia 28 de julho, também neste âmbito, o concurso internacional de ideias, complementa a Universidade.