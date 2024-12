Universidade de Coimbra cria Centro Inovação Pedagógica em parceria com 10 instituições

A Universidade de Coimbra vai criar um Centro de Inovação Pedagógica, em parceria com dez instituições de ensino superior da Região Centro e Lisboa, para implementar práticas pedagógicas inovadoras e digitais, num investimento de três milhões de euros.

De acordo com o reitor da Universidade de Coimbra (UC), Amílcar Falcão, trata-se de um projeto financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que pretende capacitar as entidades de ensino superior no campo da inovação pedagógica.

“Nós somos coordenadores do projeto, que une 11 instituições de ensino superior. Ao longo de cerca de dois anos, vamos procurar, em trabalho colaborativo, desenvolver metodologias e boas práticas de inovação pedagógica, que permitam que encaremos o futuro do ensino superior com mais ferramentas”, destacou.

O despacho da criação do Centro de Excelência de Inovação Pedagógica (CEIP)-INOV3P (Pedagogia, ­Projeto e Promoção) foi hoje publicado em Diário da República (DR).

Agrega um consórcio que representa mais de 80 mil estudantes e cinco mil docentes, que é constituído pela UC, Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, institutos politécnicos de Viseu, Guarda, Tomar, Santarém, Castelo Branco e Coimbra, Universidade Aberta, Instituto Universitário Militar e Instituto Universitário de Lisboa.

Segundo o despacho, o CEIP-INOV3P pretende, através de uma abordagem sistémica que privilegie a promoção de um ensino de qualidade, “promover a inovação pedagógica, estimulando e consolidando práticas pedagógicas no ensino superior cada vez mais adequadas aos perfis dos estudantes, às transformações societais e laborais e aos consequentes desafios de ensino-aprendizagem na contemporaneidade”.

Visa promover a aprendizagem conjunta e a troca de experiências entre os vários membros do consórcio, bem como assegurar dinâmicas de capacitação do corpo docente e colaboradores em domínios transversais e específicos de inovação pedagógica.

Pretende ainda estimular a reflexão partilhada no seio da comunidade académica de cada instituição de ensino superior sobre as possibilidades e desafios de inovar pedagogicamente; sistematizar dados e produzir referenciais partilhados sobre pedagogia no ensino superior, para além de produzir orientações e quadros de referência relacionadas com a valorização de docentes na dimensão pedagógica e com a política pública no ensino superior.

O CEIP-INOV3P estrutura a sua atividade em três núcleos – Conhecimento e Disseminação, Capacitação e Valorização e Promoção – e no Laboratório de Inovação Pedagógica.

O Núcleo de Conhecimento e Disseminação “tem como objetivo não só sistematizar práticas de inovação pedagógica (IP) nacionais e internacionais, mas também avaliar, em parceria com estudantes e parceiros nacionais e internacionais, os impactos de iniciativas e processos de IP implementados no âmago do próprio consórcio”.

Visa ainda “disseminar resultados e recursos e assegurar a definição baseada em evidências de um modelo de inovação pedagógica passível de ser escalável e constituindo-se como catalisador de mudanças desejáveis e objetivas”.

No despacho lê-se também que o Núcleo de Capacitação visa promover a capacitação de docentes e valorizar a transformação dos métodos de ensino-aprendizagem, acompanhamento e avaliação, bem como o ensino em ambientes digitais, a integração de ferramentas tecnológicas e de inteligência artificial nas práticas pedagógicas.

O Núcleo de Valorização e Promoção associado à valorização dos docentes e ao reconhecimento de percursos em prol da transformação pedagógica no ensino superior pretende “criar condições para a efetivação da inovação pedagógica como objetivo estratégico, nomeadamente pelo estímulo e valorização da atividade docente”.

Já o Laboratório de Inovação Pedagógica constitui-se como “uma estrutura transversal e operacional do CEIP-INOV3P, em articulação estreita e retroativa com os Núcleos”.