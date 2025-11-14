diario as beiras
Coimbra

União das Freguesias de Coimbra elegeu executivo sem votos do Avançar Coimbra e Chega

14 de novembro às 22 h40
Fotografia: Arquivo

O presidente eleito da União das Freguesias de Coimbra, Carlos Pinto, viu hoje ser aprovado, em sede de Assembleia de Freguesias, o executivo da freguesia que lidera. Quatro elementos da coligação Avançar Coimbra e o representante do Chega abandonaram a reunião antes da votação.

Antes da eleição, foi votada a revogação da Assembleia de Freguesia do passado dia 3 de novembro. Apesar de quatro dos cinco deputados coligação Avançar Coimbra e o deputado do partido Chega terem votado contra a revogação, a proposta pela coligação Juntos Coimbra, foi aprovada com os seis votos dos deputados da freguesia da coligação e da CDU e a abstenção da deputada do Cidadãos por Coimbra (integrada na coligação Avançar Coimbra).

O líder da candidatura Avançar Coimbra, João Gabriel Ribeiro, revelou que “quatro elementos da coligação e o deputado do Chega”, não concordando com o ponto, abandonaram a reunião, não tendo votado posteriormente na eleição do executivo.

“Vamos avançar com uma queixa no Ministério Público por todo o processo realizado pelo executivo. É ilegal e abandonámos a assembleia porque não queremos compactuar com o que foi feito”, esclareceu o primeiro candidato do Avançar Coimbra, João Gabriel Ribeiro.

 

Executivo todo do Juntos Somos Coimbra

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, o presidente da União de Freguesias de Coimbra, Carlos Pinto, revelou que o executivo que propôs foi “aprovado com sete votos a favor”. O autarca esclareceu ainda que o executivo da união de freguesia é totalmente composto por elementos da coligação Juntos Somos Coimbra. Também o presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia é um elemento da coligação.

Quanto ao abandono da Assembleia de Freguesia por parte de quatro elementos da coligação Avançar Coimbra e do deputado do Chega, Carlos Pinto apenas disse que “é uma opção que respeita”.

Autoria de:

António Cerca Martins

