Uma campanha alegre

Eça de Queiróz dizia, num dos Capítulos da obra cujo título reproduzo, que a Câmara de Deputados que conheceu tinha “(…) falta de princípios, de ideias, de saber, de consciência, de independência, de patriotismo, de eloquência e de seriedade (…)”.

Às vezes parece-me que também o pensamos a propósito do nosso próprio Parlamento. Mas, de certeza, que o aplicamos à campanha eleitoral que ontem terminou.

A falta de princípios trouxe-nos até aqui. Se Montenegro pode ser acusado de falta de ética, todas as restantes formações partidárias podem ser acusadas de reação desproporcional e tacticismo.

A falta de ideias foi gritante. Nada de nada para além dos estafados temas da habitação e da saúde.

A falta de saber. Como sempre também, a imagem de quem não sabe, nada de nada, da vida real!

A falta de consciência, a que menos esperamos que exista porque duvidamos que a tenham.

A falta de independência. De tudo. Dos spin doctors, dos partidos, dos empregos que lhes proporcionam, das televisões, das sondagens, dos comentadores…

A falta de patriotismo. Na exata medida em que nada, ou quase nada, do que importa à Pátria foi discutido ou defendido.

A falta de eloquência. Imagine-se o que pensaria Eça sobre este tema hoje em dia. Se lhe parecia haver falta de eloquência nos tribunos parlamentares do seculo XIX, a que lhe soariam a pobreza da linguagem, os erros gramaticais ou a procura incessante de sound bites dos nossos candidatos?

A falta de seriedade. Ontem como hoje. Vale tudo. Atacar é a palavra de ordem. A ponto de já ninguém perceber o que defendem. Descontextualizando. Torcendo números. Insinuando defeitos ou mesmo crimes. Como dizem os amados franceses do nosso escritor “N’importe quoi!”

Como diz um inspirado jornalista “A fila avança” e já tenho medo de avançar para o próximo capítulo desta Campanha Alegre e que Eça bem descreve no Capítulo IX do Volume I – “Habilitações necessárias para ministro”!

Viva Eça de Queiróz! Viva Portugal!