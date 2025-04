Um morto e 11 feridos graves em 221 acidentes nas últimas 24 horas

Um morto, 11 feridos graves e 77 ligeiros é o resultado de 221 acidentes registados pelos militares da GNR nas últimas 24 horas, segundo o balanço provisório da Operação Páscoa 2025 hoje divulgado pela Guarda Nacional Republicana.

A GNR refere em comunicado que um homem de 65 anos morreu na sequência de um despiste de um veículo ligeiro ocorrido no sábado à tarde na Rua de São Bento, na localidade de Vale de São Cosme, Famalicão, no distrito de Braga.

Desde as 00:00 dia 11 de abril, quando iniciou a Operação “Páscoa 2025”, até às 23:59 de sábado, a GNR registou 1.971 acidentes, dos quais resultaram três vítimas mortais, 42 feridos graves e 567 feridos ligeiros, segundo os dados provisórios divulgados em comunicado.

Nas ações de patrulhamento rodoviário e de “prestação de auxílio aos condutores, para garantir o decorrer das festividades da Páscoa e as deslocações de pessoas em segurança”, os militares fiscalizaram neste período 62.943 condutores.

Dos condutores fiscalizados, 576 conduziam com excesso de álcool e, destes, 350 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l.

“Foram ainda detidas 194 pessoas por conduzirem sem habilitação legal”, salienta a GNR nos resultados da Operação Páscoa, que termina na segunda-feira.

Os militares detetaram 11.121 contraordenações rodoviárias, das quais 2.755 por excesso de velocidade, 288 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou cadeirinha para crianças, 347 por uso indevido do telemóvel a conduzir, 1.528 por falta de inspeção periódica obrigatória e 482 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Num comunicado, a PSP informou hoje que, desde o início da Operação Páscoa Segura 2025, realizou 759 detenções em todo o território nacional, das quais 411 por crimes rodoviários, nomeadamente 231 por condução em estado de embriaguez e 180 por falta de carta de condução.

Na área de influência da PSP foram registados nos últimos nove dias 1.200 acidentes, dos quais resultaram 376 feridos (20 feridos graves e 356 feridos ligeiros).

Foram ainda detidos 59 suspeitos por crimes contra a propriedade (furtos, roubos e burlas) e 52 por tráfico de droga, tendo sido apreendidas mais de 44.600 doses individuais.

No mesmo período, a PSP registou 403 ocorrências de violência doméstica e deteve 13 suspeitos pela prática deste crime.

No âmbito da fiscalização rodoviária, a PSP fiscalizou 13.761 condutores e controlou por radar 58.445 viaturas, o que resultou em 4.873 multas, das quais 1.134 por excesso de velocidade, 516 por falta de inspeção obrigatória, 198 por falta de seguro, 119 por condução sob influência do álcool, 118 por uso do telemóvel durante a condução e 39 por falta de uso do cinto de segurança.

A polícia apreendeu ainda 49 armas (16 armas de fogo, 21 armas brancas e 12 armas de outras tipologias) como medida cautelar e no seguimento de 20 detenções por posse de arma proibida.

A GNR salienta, no seu comunicado, que irá continuar a priorizar a fiscalização a situações de condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas, bem como o excesso de velocidade, utilização indevida do telemóvel, utilização correta do cinto de segurança e de cadeirinha, falta de inspeção periódica e de seguro de responsabilidade civil obrigatórios.

Estará também atenta à “incorreta execução de manobras de ultrapassagem, de mudança de direção e de cedência de passagem”.

No comunicado, a GNR reafirma “o seu compromisso de trabalhar para a segurança da população, sobretudo num período em que o convívio familiar e as tradições ganham ainda maior significado”.

Além da sinistralidade rodoviária, a PSP também se foca noutros crimes, em relação aos quais a polícia deixou alguns conselhos.

Para prevenir o crime de burla, apela à população para não fornecer dados pessoais, “desconfiar e suspeitar sempre de quaisquer solicitações que tenham urgência” e de negócios aparentemente bastante rentáveis e vantajosos.

Aconselha também precauções para quem se ausente da sua residência nesta época, como fechar e trancar devidamente a porta, manter “alguma roupa estendida” ou recorrer a algum tipo de iluminação de presença que permita dar a entender que possa estar algum morador na habitação.

Recomenda também à população para não divulgar nas redes sociais as rotinas diárias, bem como os períodos de ausência, e não ter em casa grandes quantias de dinheiro e manter “as joias guardadas em cofres”.