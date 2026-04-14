Um arquiteto suspende mandato e outro pede parecer

Santana Lopes deixou de despachar processos com projetos de deputados municipais, sobretudo os de Edgar Gonçalves, baseando-se num parecer jurídico.

O presidente da Câmara da Figueira da Foz afirmou recentemente que não se sentia confortável quando despachava processos do Departamento de Urbanismo com projetos de arquitetos com assento na Assembleia Municipal da Figueira da Foz (AMFF). Sobretudo, destacou, os de Edgar Gonçalves, eleito pela coligação Figueira A Primeira (FAP), a mesma força política de Santana Lopes.

Em reunião de câmara, Santana Lopes avançou que, para evitar eventuais conflitos de interesse e em nome da transparência, deixou de despachar os processos com projetos de arquitetos que também são autarcas na AMFF, dando disso conhecimento aos respetivos serviços municipais.

“Há dois meses, fiz um despacho em que transmiti aos serviços de Urbanismo que não assinava projetos assinados por deputados municipais. Há projetos de dois deputados municipais, mas, para mim, é mais complicado sendo um apoiante do executivo [camarário] que está em funções, apesar da questão ética se colocar de qualquer maneira”, anunciou Santana Lopes, na sessão de câmara.

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