A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra prevê que, até dia 15, todos os serviços hospitalares, com exceção da Medicina do Trabalho, tenham concluído a implementação do registo obrigatório de diagnósticos na consulta externa.

O reforço do registo de diagnósticos na consulta externa permite melhorar a qualidade e influenciar o desempenho dos algoritmos de cálculo de risco clínico, risco de agudização e risco de internamento, sustentou aquela estrutura, em comunicado enviado à agência Lusa.

“No decurso de 2025, no âmbito do projeto de implementação do registo obrigatório do diagnóstico, foram realizadas dezenas de reuniões presenciais com os serviços clínicos, nas quais, para além da explicitação do modelo de estratificação de risco, foi analisado o perfil de cada serviço, bem como a qualidade dos dados registados, comparando-os com os valores nacionais”, explicou o presidente do conselho de administração.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (06/01/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS