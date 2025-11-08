A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra foi distinguida com o Prémio Healthcare Excellence 2025 pela implementação da Unidade de Ensaios Clínicos Académicos (CTU-CACC). O galardão, atribuído ontem em Vila Nova de Gaia, distingue projetos inovadores que promovem a melhoria contínua no Serviço Nacional de Saúde.

Desenvolvido em parceria com a Universidade de Coimbra e financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o projeto venceu pela “relevância na investigação pragmática com impacto direto nos doentes e pelo contributo para a retenção de talento clínico e o posicionamento de Portugal em consórcios internacionais”, refere o júri do prémio.

Em apenas um ano de atividade, a unidade evidenciou um “crescimento notável, com o número de ensaios clínicos acompanhados a aumentar de 4 para 19 em 12 áreas clínicas e o número de doentes envolvidos a subir de 350 para 3.500”, acrescenta.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (08/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS