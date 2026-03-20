A Unidade Local de Saúde de Coimbra (ULS de Coimbra) informou hoje que detetou indícios da presença de Legionella pneumophila em alguns dos pontos da rede de águas quentes sanitárias (AQS) que abastecem os pisos abaixo do 3.º (inclusivamente) dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC).

Em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, a ULS de Coimbra, diz que “apesar de ainda estarem a aguardar o relatório analítico formal do laboratório, foram já tomadas medidas relacionadas com a rede de AQS que visam a resolução do problema”.

“Adicionalmente, foram adotadas medidas de mitigação do risco de exposição de doentes e profissionais. Atualizaremos esta informação assim que tenhamos dados que o permitam”, acrescentam.

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