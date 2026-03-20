diario as beiras
Coimbra

ULS de Coimbra deteta indícios de Legionella na rede de águas quentes sanitárias dos HUC

20 de março de 2026 às 13 h44
0 comentário(s)

A Unidade Local de Saúde de Coimbra (ULS de Coimbra) informou hoje que detetou indícios da presença de Legionella pneumophila em alguns dos pontos da rede de águas quentes sanitárias (AQS) que abastecem os pisos abaixo do 3.º (inclusivamente) dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC).

Em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, a ULS de Coimbra, diz que “apesar de ainda estarem a aguardar o relatório analítico formal do laboratório, foram já tomadas medidas relacionadas com a rede de AQS que visam a resolução do problema”.

“Adicionalmente, foram adotadas medidas de mitigação do risco de exposição de doentes e profissionais. Atualizaremos esta informação assim que tenhamos dados que o permitam”, acrescentam.

| Mais informações na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Afonso Pereira Bastos

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

20 de março

ULS de Coimbra deteta indícios de Legionella na rede de águas quentes sanitárias dos HUC
20 de março

Académica prepara estratégia cirúrgica para terreno difícil na Trofa
20 de março

GNR deteve suspeito de violência doméstica em Cantanhede e apreendeu cinco armas
20 de março

Atropela jovem em Coimbra na passadeira e foge

Coimbra

Coimbra
20 de março às 13h44

ULS de Coimbra deteta indícios de Legionella na rede de águas quentes sanitárias dos HUC

0 comentário(s)
Coimbra
20 de março às 13h31

Atropela jovem em Coimbra na passadeira e foge

0 comentário(s)
CoimbraCondeixa-a-NovaDesportoFigueira da Foz
20 de março às 12h21

CRIA vence líder e relança Divisão de Honra da AF Coimbra em futsal

0 comentário(s)