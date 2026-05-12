Coimbra

Paragem de autocarro em Coimbra-B em estacionamento reservado para deficientes

12 de maio de 2026 às 15 h39
A tomada e largada de passageiros pelos autocarros está desviada vários metros do abrigo da paragem | Foto: Pedro Filipe Ramos
António Rosado
Autor
António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

A paragem de autocarros do parque de estacionamento da estação ferroviária de Coimbra-B está reservada para quatro lugares destinados ao parqueamento de viaturas de pessoas de mobilidade reduzida. Assim,  para a entrada e saída de passageiros, os autocarros param a vários metros de distância do abrigo da paragem, obrigando os utentes a deslocarem-se a pé por vários metros, faça chuva, ou faça sol.

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