Paragem de autocarro em Coimbra-B em estacionamento reservado para deficientes

A paragem de autocarros do parque de estacionamento da estação ferroviária de Coimbra-B está reservada para quatro lugares destinados ao parqueamento de viaturas de pessoas de mobilidade reduzida. Assim, para a entrada e saída de passageiros, os autocarros param a vários metros de distância do abrigo da paragem, obrigando os utentes a deslocarem-se a pé por vários metros, faça chuva, ou faça sol.