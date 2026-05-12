Portugal dos Pequenitos em Coimbra transforma-se em palco das artes durante 12 dias

O parque do Portugal dos Pequenitos, em Coimbra, vai transformar-se num verdadeiro palco para as artes e para a criação, onde vai ser possível aprender enquanto se brinca, revelou hoje o diretor, Nuno Gonçalves.

“Acreditamos que é possível aprender a brincar e nessa perspetiva as artes são fundamentais para a construção da nossa consciência e da nossa perceção sobre o mundo. Por isso, vamos ter uma programação que anunciaremos, muito em breve, com espetáculos de dança, teatro, cantores, apontamentos de saxofone, também artes circenses, magia, roda de samba e expressão plástica”, destacou.

O parque do Portugal dos Pequenitos acolhe, de 30 de maio a 10 de junho, o Festival Artes no Parque, um evento que “concilia a perspetiva de se ser usufrutuários de espetáculos e de artes e, ao mesmo tempo, também poder participar”.

Em declarações à agência Lusa, o diretor do Portugal dos Pequenitos adiantou que ao longo destes dias vão também “explorar uma atividade com a botânica”, para além de explorarem a gastronomia e a alimentação saudável.

“Vamos explorar uma perspetiva muito concreta de usar os ingredientes e como é que o podemos fazer, vamos ter também ‘workshops’ de música e artes. Portanto, um conjunto de atividades que são muito diversificadas, muito ecléticas”, referiu.

Uma das iniciativas previstas será a criação colaborativa do cartaz da próxima edição do festival, com os jovens e crianças a poderem participar numa atividade artística, à entrada do recinto, destinada a inspirar a imagem gráfica do evento de 2027.

“Vamos ter muitas outras pequenas surpresas que vão acontecendo nesta programação para que nós consigamos atingir um patamar de providenciar 12 dias de incríveis experiências. É esse o nosso objetivo”, acrescentou.

Segundo Nuno Gonçalves, o programa está “quase fechado”, encontrando-se a ser desenhada “uma atividade que se estenderá um bocadinho pela noite, à semelhança do que aconteceu com a Aldeia Natal, em que o parque esteve aberto à noite”.

Pelo parque temático estarão espalhados artistas de rua espalhados, funcionando ainda uma praça de alimentação.

Para tal, o Portugal dos Pequenitos lançou uma ‘open call’ dirigida a performers e a operadores de ‘street food’, que decorre até sexta-feira.

“Queremos o parque cheio de talento a acontecer em tempo real. Procuramos criadores que possam trabalhar e interagir com o público: artistas de rua, pintura ilustração, artesanato, cerâmica, escultura, arte têxtil, performance, outras expressões artísticas ao vivo”, indicaa ‘open call’, acrescentando ainda que procuram também “’food trucks’ com propostas originais boa energia e capacidade para acompanhar o ritmo do evento”.

No que toca ao valor dos bilhetes para entrar no recinto ao longo destes 12 dias, Nuno Gonçalves informou que se manterão os preços habituais: 14,95 euros para adultos, 11,95 euros para seniores e 9,95 euros para crianças, embora algumas iniciativas especiais, sobretudo as noturnas, possam vir a ter um valor adicional.