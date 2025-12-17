Os constrangimentos às visitas hospitalares decretados pela pandemia de covid 19 (com confinamento em 2020 e 2021) só agora vão ser totalmente levantados na Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra.

A administração anunciou ontem que está a implementar um novo modelo de acompanhamento e de visita nas unidades de internamento, após o período de restrições da covid-19.

Em comunicado, a entidade que concentra vários hospitais e centros de saúde da região defende ser essencial reabrir as portas das unidades de internamento às famílias, reconhecendo que a presença de um acompanhante é um fator determinante para o bem-estar, a recuperação clínica e a humanização dos cuidados do paciente.

O acompanhante ou familiar de referência, escolhido pela pessoa internada, “assegura a presença junto do doente, facilita a articulação com as equipas de saúde e mantém a ligação com o restante núcleo familiar, contribuindo para uma comunicação mais clara e para um acompanhamento mais seguro e personalizado”, disse o presidente do conselho de administração da ULS de Coimbra, Alexandre Lourenço, citado no comunicado.

