ULS de Coimbra quer atingir 350 vagas de cuidados domiciliários em 2025

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra quer chegar às 350 vagas de cuidados domiciliários no presente ano.

O objetivo foi avançado ontem por Alexandre Lourenço, durante a sua intervenção na cerimónia de entrega de 15 veículos elétricos aos municípios de Coimbra, Mealhada, Mira, Cantanhede e Ansião, para serem utilizados pelos respetivos cuidados de saúde primários.

Segundo o presidente do conselho de administração da ULS Coimbra, no final do ano passado foram abertas 20 vagas, “cobrindo três municípios que até então não tinham este tipo de serviços, Vila Nova de Poiares Góis e Pampilhosa da Serra”, prevendo-se para este ano mais 80 vagas, a juntar às 20 que serão criadas na cidade de Coimbra.

O responsável destacou o caráter “importantíssimo” destas vagas, que “são uma forma de prestarmos cuidados no domicílio evitando que exista agudização da doença”, mas também “para que todos os doentes que tenham condições para regressar ao domicílio o possam fazer com os melhores cuidados de enfermagem e médicos”.

