ULS abre Centro de Atendimento Clínico em Cantanhede

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra anunciou hoje a abertura de um Centro de Atendimento Clínico em Cantanhede, no distrito de Coimbra, no domingo, em estreita colaboração com a Santa Casa da Misericórdia local.

O Centro de Atendimento Clínico vai funcionar no Hospital Arcebispo João Crisóstomo e visa reforçar a resposta nos concelhos de Cantanhede e Mira à procura de cuidados de saúde em períodos de maior pressão assistencial.

“A criação do Centro de Atendimento Clínico responde a um anseio antigo da população de Cantanhede e reforça a capacidade de resposta da rede de saúde, promovendo acessibilidade e eficiência”, destacou Alexandre Lourenço, presidente do conselho de administração da ULS de Coimbra, em comunicado.

