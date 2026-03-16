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InternacionalNacional

Ucrânia: Seguro transmitiu a Zelensky “contínuo e inabalável” apoio de Portugal

16 de março de 2026 às 17 h58
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O Presidente da República, António José Segurou, falou hoje tarde ao telefone com o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, a quem transmitiu o “contínuo e inabalável apoio de Portugal e do povo português à Ucrânia”.

De acordo com uma nota divulgada no site da Presidência da República, Seguro deu ainda conta ao chefe de Estado ucraniano ucraniano “do sentimento largamente maioritário em Portugal de profunda admiração pela notável resiliência e coragem demonstradas pelo povo ucraniano”.

“O Presidente da República transmitiu o forte desejo de que uma paz abrangente, justa e duradoura, assente no respeito pela Carta das Nações Unidas, pelo direito internacional e pela soberania e integridade territorial da Ucrânia, possa ser alcançada muito em breve, bem como o apoio à Ucrânia no seu processo de adesão à União Europeia”, refere.

Por seu lado, segundo a nota de Belém, Zelensky agradeceu “o forte apoio de Portugal à Ucrânia e a reafirmação da sua continuidade, sublinhando a importância de garantias de segurança fortes e de toda ajuda que possa ser dada, incluindo no quadro da sua reconstrução”.

“Agradeceu o apoio ao processo de adesão à UE e saudou as excelentes relações bilaterais e o caloroso acolhimento à larga comunidade ucraniana em Portugal”, refere a mesma nota.

A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022 e tem sido alvo de sanções dos aliados ocidentais de Kiev, que atingiram o setor do petróleo e do gás, para tentar diminuir a capacidade de financiar o esforço de guerra.

Os Estados Unidos levantaram temporariamente na semana passada o embargo ao comércio de petróleo russo, o que suscitou duras críticas da Ucrânia e da União Europeia.

Autoria de:

Agência Lusa

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