O primeiro-ministro assegurou hoje que “a Ucrânia pode sempre contar com Portugal”, deixando ao Presidente Zelensky e ao povo ucraniano um testemunho de admiração no dia em que se assinalam os quatro anos da invasão pelas forças russas.

Numa mensagem divulgada nas suas páginas nas redes sociais Facebook e Instagram, Luís Montenegro sublinhou que “a Ucrânia trava há quatro anos uma guerra pela justiça e pela liberdade, mostrando ao mundo o poder da dignidade e da coragem”.

“Este exemplo, que Portugal apoia desde a primeira hora, deve unir-nos na defesa intransigente dos valores da Carta das Nações Unidas e dos valores da União Europeia. Ao presidente Zelensky e a todo o povo ucraniano deixo o testemunho pessoal da admiração e da solidariedade de todos os portugueses”, referiu,

A mensagem é acompanhada de um vídeo com imagens da recente deslocação do primeiro-ministro português a Kiev, em dezembro do ano passado.

“A Ucrânia pode sempre contar com Portugal”, assegurou Montenegro, que termina o texto com a tradicional saudação “Slava Ukraini”.

Também hoje, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que Portugal continuará a apoiar a adesão da Ucrânia à União Europeia e manifestou admiração pela resistência ucraniana a quatro anos de invasão pela Rússia.

A Rússia anexou a Península da Crimeia, em 2014, e lançou uma ofensiva de grande escala contra todo o território ucraniano em fevereiro de 2022.