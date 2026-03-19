As negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia, mediadas pelos Estados Unidos, estão “em pausa”, declarou hoje o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, segundo o qual o diálogo entre Moscovo e Washington continua.

“O grupo trilateral está em pausa”, afirmou o representante da Presidência russa ao jornal Izvestia.

Peskov salientou, porém, que o enviado económico do Kremlin, Kiril Dmitriev, continua a trabalhar com os seus homólogos dos Estados Unidos.

Além disso, referiu que, apesar da suspensão das negociações entre Moscovo e Kiev, as partes continuarão a troca de prisioneiros de guerra e de corpos de soldados mortos em combate.

“O trabalho neste sentido continuará de forma obrigatória”, salientou.

Esta quarta-feira, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo declarou ao Izvestia que, de momento, não há uma data concreta para a próxima reunião tripartida.

As negociações de paz foram travadas pelo início da guerra no Irão, que começou no passado dia 28 de fevereiro, algo que foi reconhecido pelo Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

A última ronda teve lugar em Genebra, nos dias 17 e 18 de fevereiro, sem avanços substanciais.

Entretanto, a Rússia continua a atacar o território ucraniano. Esta madrugada lançou durante um total de 133 drones de longo alcance, entre os quais cerca de 70 aparelhos não tripulados russo-iranianos Shahed.

As defesas aéreas ucranianas neutralizaram 109 do total dos drones, segundo informou hoje a Força Aérea da Ucrânia, num comunicado.

Os drones foram interceptados sobre o território de várias regiões do norte, sul, leste e oeste da Ucrânia.

Cerca de vinte drones russos não foram interceptados e impactaram em onze locais distintos da Ucrânia, não especificados pela Força Aérea, que informou também sobre a queda de fragmentos de drones abatidos em sete locais no país.

Vários drones russos continuavam a sobrevoar a Ucrânia no momento em que o comunicado sobre o ataque foi publicado.