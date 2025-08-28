Ucrânia: Delegação da UE em Kiev em segurança após ataque russo a edifício

Os funcionários da delegação da União Europeia (UE) em Kiev estão “em segurança” apesar dos “bombardeamentos implacáveis da Rússia” que atingiram o edifício da equipa comunitária em Kiev, na Ucrânia, disse a presidente da Comissão Europeia.

“Mais uma noite de bombardeamentos implacáveis da Rússia. [O ataque] atingiu infraestruturas civis e matou inocentes. Também atingiu a nossa delegação da UE em Kiev, [mas] o pessoal da nossa delegação está em segurança”, escreveu a líder do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, numa publicação na rede social X.

“A Rússia deve cessar imediatamente os seus ataques indiscriminados contra infraestruturas civis e participar nas negociações para uma paz justa e duradoura”, apelou ainda.

Pelo menos 12 pessoas morreram e 48 ficaram feridas na madrugada de hoje em Kiev devido a um ataque massivo russo com 629 ‘drones’ e mísseis contra o território ucraniano, declararam as autoridades ucranianas.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, denunciou também através do X que mísseis russos atingiram hoje a delegação da UE em Kiev, na Ucrânia.

António Costa condenou a ação “deliberada” da Rússia numa “noite de ataques mortíferos” com mísseis russos a serem lançados contra um edifício que tinha civis e pessoal da delegação da UE na capital ucraniana.