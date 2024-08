UC Exploratório assaltado

O UC Exploratório-Centro Ciência Viva da Universidade de Coimbra foi assaltado durante o fim de semana passado. Segundo apurou o DIÁRIO AS BEIRAS, o furto aconteceu durante a madrugada de domingo e foi levada uma determinada quantia em dinheiro.

Contactada pelo DIÁRIO AS BEIRAS, a direção do UC Exploratório recusou prestar qualquer comentário à situação.

Ao contrário, fonte do Núcleo de Imprensa e Relações Públicas da Polícia de Coimbra confirmou a “existência de uma ocorrência” no UC Exploratório, “com alarme acionado às 04H20 do passado dia 25 e comunicação à PSP”.

Segundo a mesma fonte, o assalto foi efetuado através do método de “arrombamento de uma porta” e foi “furtada de uma gaveta uma quantia em dinheiro, mas nada de muito relevante”, acrescentou.

