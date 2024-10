Turismo no Centro regista crescimento recorde até agosto

Os mais recentes dados, divulgados ontem pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), confirmam que agosto de 2024 foi o melhor mês de sempre para o turismo no Centro de Portugal, consolidando uma tendência de crescimento contínuo ao longo do ano, superior à média nacional.

A região não só registou um aumento expressivo no número de dormidas e hóspedes, mas também alcançou valores históricos nos proveitos dos alojamentos turísticos.

Em agosto, o número total de dormidas na região atingiu o valor recorde de 1.238.558, superando em 4,2% as 1.188.556 dormidas registadas no mesmo mês de 2023. Este aumento foi mais alto do que a média nacional, que subiu 3,8%.

Um indicador que expressa, de forma evidente, a dinâmica do turismo na região é o aumento dos proveitos nos alojamentos turísticos. Agosto foi também a este nível o melhor mês de sempre para a região, com os proveitos a subirem de 74,6 milhões de euros, em agosto de 2023, para 79,1 milhões de euros (mais 6,0%), em agosto de 2024, representando um acréscimo muito significativo de 4,5 milhões de euros para a atividade no Centro de Portugal.

Em termos de hóspedes, a região também registou um aumento significativo de 4,6% em agosto. A região acolheu 616.322 hóspedes em agosto, face aos 589.209 do mesmo mês de 2023.

Resultados apontam para o melhor ano de sempre

Os dados acumulados de janeiro a agosto de 2024 reforçam o bom momento da região. As dormidas cresceram 5,5% face ao mesmo período do ano passado, enquanto a média nacional subiu 4,1%. No indicador de hóspedes, o crescimento foi de 6,5%.

O grande destaque vai para os proveitos da atividade hoteleira, que aumentaram 10,2% no acumulado do ano até agosto, para 691 milhões de euros; um sinal inequívoco da atratividade crescente do destino. A confirmar-se esta tendência, 2024 deverá ser o melhor ano de sempre para o turismo no Centro de Portugal.

“O crescimento agora evidenciado pelo INE demonstra que o Centro de Portugal se está a afirmar como um destino de referência durante todo o ano. Os resultados positivos são fruto de uma oferta turística diversificada e de qualidade, mas também do esforço conjunto dos agentes do setor, com destaque para os empresários que investem na região e que estão a ter retornos muito significativos”, destaca Raul Almeida, presidente da Turismo Centro de Portugal.

Pode ler a notí9cia completa na edição impressa e digital do dia 15/10/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS