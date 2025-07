“Turismo é uma área-chave para desenvolvimento de Penacova”

As festas anuais de Penacova trazem quatro dias de animação e convívio para a comunidade. Este ano, as festas voltam a dar primazia às associações e artesãos do concelho, assumindo-se como uma montra do concelho?

Sem dúvida! Os eventos são uma forma de atrair novos públicos, dinamizar a economia local e a atividade turística e as Festas do Município não fogem à regra.

São igualmente uma ocasião para dar palco aos artistas e grupos locais, aos nossos artesãos e às associações. É uma forma de retribuirmos o que todos vão fazendo, ao longo do ano, nas suas respetivas áreas, quer promovendo o concelho, quer dinamizando a comunidade local.

Quantos expositores e tasquinhas vão estar no recinto das festas?

Este ano teremos mais de duas dezenas de expositores, sobretudo artesãos e perto de duas dezenas de tasquinhas, aqui com a particularidade de estarem representadas as oito freguesias e uniões de freguesia do concelho. Não temos mais, porque o espaço não o permite.

O cartaz musical foi pensado para agradar às várias faixas etárias, e também para atrair visitantes às festas? O programa conta também com os talentos do concelho?

Como sempre, tentamos chegar aos vários públicos e conjugamos isto com a popularidade ou o sucesso que determinado artista está a fazer no momento. Claro que não esquecemos os “nossos” e este ano temos desde grupos de danças urbanas e acrobáticas a bandas rock, passando pelo teatro, coros e dj’s locais.

Como vai ser comemorado o Dia do Município?

Destaco, em primeiro lugar, a sessão solene que contará com a presença do senhor secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, onde condecoraremos algumas personalidades e homenagearemos as nossas empresas. Uma sessão que contará com a presença de delegações de duas das nossas geminações: Épône e Pont-Saint-Esprit. À tarde, o lançamento do livro “125 nomes da História de Penacova”, de autoria de David Almeida, a seguir a abertura da nova loja “Sabores de Penacova”, no mercado municipal, depois a inauguração do Parque Gerações, na aldeia do Roxo, e finalmente, ao final da tarde, a abertura das Festas.

