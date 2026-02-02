O presidente da Turismo Centro de Portugal, Rui Ventura, espera que os apoios a conceder às unidades de hotelaria e restauração afetadas pela depressão Kristin venham “o mais rapidamente possível”.

“Todos percebemos que há prioridades e, neste momento, a preocupação é repor o abastecimento de água, de eletricidade e também recuperar as habitações danificadas. Mas, depois, é preciso dar uma resposta rápida e eficaz para resolvermos o mais rapidamente possível os problemas dos empresários do setor afetados”, afirmou hoje Rui Ventura à agência Lusa.

Para tal, o presidente da Turismo do Centro disse contar com “a experiência” de Paulo Fernandes (ex-presidente da Câmara do Fundão), nomeado pelo Governo para liderar a Estrutura de Missão criada para apoiar a recuperação das áreas afetadas.

