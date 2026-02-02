diario as beiras
Região Centro

Turismo do Centro pede reposta “rápida e eficaz” para hotelaria e restauração afetadas

02 de fevereiro de 2026 às 14 h49
DR

O presidente da Turismo Centro de Portugal, Rui Ventura, espera que os apoios a conceder às unidades de hotelaria e restauração afetadas pela depressão Kristin venham “o mais rapidamente possível”.

“Todos percebemos que há prioridades e, neste momento, a preocupação é repor o abastecimento de água, de eletricidade e também recuperar as habitações danificadas. Mas, depois, é preciso dar uma resposta rápida e eficaz para resolvermos o mais rapidamente possível os problemas dos empresários do setor afetados”, afirmou hoje Rui Ventura à agência Lusa.

Para tal, o presidente da Turismo do Centro disse contar com “a experiência” de Paulo Fernandes (ex-presidente da Câmara do Fundão), nomeado pelo Governo para liderar a Estrutura de Missão criada para apoiar a recuperação das áreas afetadas.

