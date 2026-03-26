A Turismo Centro de Portugal deu ontem início ao processo de construção do novo Plano Regional de Desenvolvimento Turístico e Plano de Marketing Turístico da região. A sessão de trabalho teve lugar no auditório da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, em Coimbra.

Estiveram presentes cerca de uma centena de parceiros e entidades da região, designadamente representantes da CCDR Centro, dos municípios, das Comunidades Intermunicipais, dos PROVERE e outros agentes institucionais e empresariais do território.

Foi a primeira de várias sessões de trabalho e participação pública para a elaboração de um documento estratégico para o futuro do turismo na região. O objetivo é que o plano final esteja concluído dentro de um ano.

| Mais informações na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS