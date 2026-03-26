diario as beiras
CoimbraRegião Centro

Turismo do Centro mobiliza o território para um novo desenho do setor na região

26 de março de 2026 às 09 h00
0 comentário(s)
Foto DR

A Turismo Centro de Portugal deu ontem início ao processo de construção do novo Plano Regional de Desenvolvimento Turístico e Plano de Marketing Turístico da região. A sessão de trabalho teve lugar no auditório da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, em Coimbra.
Estiveram presentes cerca de uma centena de parceiros e entidades da região, designadamente representantes da CCDR Centro, dos municípios, das Comunidades Intermunicipais, dos PROVERE e outros agentes institucionais e empresariais do território.
Foi a primeira de várias sessões de trabalho e participação pública para a elaboração de um documento estratégico para o futuro do turismo na região. O objetivo é que o plano final esteja concluído dentro de um ano.

| Mais informações na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

redação as beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

26 de março

Custa Xis
26 de março

Liga nacional de surfe arranca na Figueira da Foz
26 de março

Turismo do Centro mobiliza o território para um novo desenho do setor na região
26 de março

Geminação com Hiji reforça ligação histórica ao Japão

Coimbra

Turismo do Centro mobiliza o território para um novo desenho do setor na região

Todos os dias há motoristas em trabalho extraordinário nos SMTUC

Legionella nos HUC impede doentes de usar chuveiro

Região Centro

Turismo do Centro mobiliza o território para um novo desenho do setor na região

Julgamento de rapaz acusado de matar mãe em Vagos começou com declarações do menor

PJ deteve suspeito de incêndio urbano em Pombal