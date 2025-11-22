diario as beiras
Oliveira do Hospital

Tuna Recreativa Penalvense realiza amanhã 21º Encontro de Tunas

22 de novembro às 14 h35
DR

A Tuna Recreativa Penalvense, de Penalva de Alva, organiza, este domingo (23 de novembro), o 21.º Encontro de Tunas, no Salão da Sociedade Recreativa Penalvense.

A partir das 14H30, os grupos vão subir ao palco e oferecer uma tarde cultural à comunidade.

Além da tuna anfitriã, participam neste encontro a Tuna de Carvalhais, do concelho de Santa Marta de Penaguião (Vila Real) e a Tuna e Cantares do Alva, de Santo António Alva (localidade na União de Freguesias de Penalva de Alva e São Sebastião da Feira).

A Tuna Penalvense é um dos agrupamentos musicais mais antigos do concelho de Oliveira do Hospital, nasce da vontade de um grupo de penalvenses que, em 1937, funda a Sociedade Recreativa Penalvense
A entrada é gratuita.

Autoria de:

Daniel Filipe Pereira

