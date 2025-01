Trump: Presidente promete atacar “elite corrupta” e iniciar “idade de ouro”

O político republicano Donald Trump foi hoje empossado como o 47.º Presidente dos Estados Unidos, numa cerimónia no Capitólio em Washington que marca o seu regresso para um segundo mandato na liderança da Casa Branca.

O juramento do novo líder norte-americano foi realizado logo após a posse do seu futuro vice-Presidente, JD Vance, com o qual liderou a nomeação do Partido Republicano, que, em 05 de novembro, venceu as eleições presidenciais contra a candidatura democrata encabeçada por Kamala Harris.

A cerimónia em Washington é marcada pela presença de políticos internacionais populistas e de extrema-direita, mas com escassos responsáveis governamentais e sem líderes da União Europeia (UE), à exceção da primeira-ministra italiana, Georgia Meloni.

Donald Trump inicia a partir de hoje um segundo mandato na presidência dos Estados Unidos, após a sua liderança na Casa Branca entre 2017 e 2021, ano em que perdeu a reeleição para o democrata Joe Biden, a quem sucede agora no cargo.

O novo Presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu no discurso de tomada de posse atacar a “elite corrupta e radical” do país, acrescentando que “a idade de ouro da América começa agora”.

“A era dourada da América começa agora. A partir deste dia, o nosso país florescerá e será respeitado em todo o mundo mais uma vez”, afirmou o 47.º Presidente norte-americano, que acaba de tomar posse no Capitólio, em Washington.

“Seremos de novo uma nação rica e respeitada”, prometeu Trump, no discurso de tomada de posse, onde fez um relato muito negativo dos últimos anos de governação democrata, perante o Presidente cessante Joe Biden, e garantiu que travará o declínio dos Estados Unidos.