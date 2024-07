Três pessoas desaparecidas após naufrágio de barco na zona de Leiria são da Figueira da Foz

A maioria da tripulação da embarcação de pesca que esta madrugada naufragou ao largo de São Pedro de Moel é da Figueira da Foz, apurou o DIÁRIO AS BEIRAS.

Apenas dois dos 17 tripulantes não são naturais deste concelho, sendo de nacionalidade indonésia.

As três vítimas do naufrágio que continuam desaparecidas são figueirenses.

O pesqueiro “Virgem dolorosa” está registado na Póvoa de Varzim, mas opera no Porto da Figueira da Foz.

Três de 17 pessoas que seguiam na embarcação que naufragou hoje ao largo de praias de Leiria continuam desaparecidas, estando confirmados três mortos e o resgate de 11 elementos com vida, informou a Polícia Marítima da Figueira da Foz.

Inicialmente, as informações apontavam para sete desaparecidos.

De acordo com o capitão do Porto e comandante-local da Polícia Marítima da Figueira da Foz, Pedro Cervaens Costa, os resgates foram realizados pela estação salva-vidas da capitania Porto da Nazaré, juntamente com embarcações de pesca.

“Ainda não se sabe o que se passou, a embarcação virou a uma milha a oeste de São Pedro do Moel. A agitação marítima não era considerável, mas ainda não estão apuradas as causas”, referiu, em declarações a canais de televisão, na Figueira da Foz.

O alerta para o adornamento da embarcação de pesca “Virgem Dolorosa” foi dado às 04:33 para o comando local da Polícia Marítima da Nazaré.

Cervaens Costa explicou que a embarcação que naufragou está “localizada e visível”, continuando a decorrer operações de busca e salvamento, com a ajuda de um helicóptero da força aérea, um drone da Nazaré e uma equipa de mergulho.

Segundo o presidente da Câmara da Marinha Grande, Aurélio Ferreira, a “Virgem Dolorosa” é uma traineira com 24 por seis metros, com porto na Figueira da Foz.

A maioria das pessoas que seguiam na embarcação, com idades compreendidas entre os 30 e os 50 anos, são da Figueira da Foz (Leirosa), havendo dois tripulantes da Indonésia, que foram resgatados com vida.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional precisou que a embarcação de pesca naufragou “a uma milha náutica, cerca de dois quilómetros, de terra, entre a praia de São Pedro de Moel e a praia da Vieira, no concelho da Marinha Grande, desconhecendo-se as causas que estão na origem do acidente”.

“Na sequência do alerta recebido pelas 04:33 pelo Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré, foram de imediato iniciadas buscas através de quatro embarcações de pesca que se encontravam nas proximidades”.

Segundo a Autoridade Marítima, foram ativadas duas embarcações da Estação Salva-vidas da Nazaré e da Figueira da Foz, uma equipa de vigilância aérea do Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.

Para o local deslocaram-se ainda elementos do projeto ‘SeaWatch’, da Autoridade Marítima Nacional, e o Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio.