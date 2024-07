Três pescadores continuam desaparecidos depois dos funerais daqueles que faleceram

O comandante da Capitania do Porto da Nazaré afirmou hoje, domingo, que – se as condições do mar o permitirem – poderão ser efetuados amanhã, segunda-feira, mergulhos junto da embarcação “Virgem Dolorosa”, que naufragou ao largo da Marinha Grande. Por outro lado, as buscas pelos três pescadores continuam hoje a ser realizadas por meios terrestres e marítimos (embarcações), garantiu o comandante João Severino Lourenço

Durante o dia de sábado realizaram-se na Figueira da Foz e em Lavos os funerais das três vítimas mortais. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, compareceu durante a manhã ao velório que teve lugar na Figueira da Foz e visitou familiares dos desaparecidos na freguesia do Paião, e na Praia da Leirosa, na freguesia de Marinha das Ondas, onde habita a maioria das famílias da tripulação do barco “Virgem Dolorosa”.

O concelho da Figueira da Foz está a cumprir hoje, domingo, o 3.º e último dia de luto municipal, com a bandeira do município a meia-haste nos edifícios municipais. Tanto a câmara como a assembleia municipais adiaram todos as festividades previstas decorrer durante os dias de luto municipal, incluindo hoje.