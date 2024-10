Três jovens de 16 anos detidos por roubarem menor em Coimbra

A PSP de Coimbra deteve na passada quarta-feira três jovens, todos com 16 anos de idade, pela prática do crime de roubo a um outro menor.

“Os jovens foram detidos em flagrante delito pela Esquadra de Investigação Criminal de Coimbra, na Rua Jerónimo Baía, em Coimbra. A vítima, também com 16 anos, foi obrigada, através de ameaças\coação física, a entregar um relógio e um par de auriculares sem fio, avaliados em cerca de 455 euros”, informou a força de segurança ao DIÁRIO AS BEIRAS.

Da análise efetuada pela estrutura de investigação criminal do Comando Distrital da PSP de Coimbra, “foi possível relacionar o grupo detido com outros três crimes de roubo praticados dias antes, tendo sido efetuadas diligências de investigação com vista a ser produzida prova nos inquéritos já existentes”.

