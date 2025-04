Três homens encapuzados assaltam banco no concelho de Soure

Três homens encapuzados assaltaram hoje à tarde uma dependência bancária da Caixa de Crédito Agrícola em Vila Nova de Anços, em Soure, e puseram-se em fuga, disse fonte da GNR à agência Lusa.

De acordo com Cláudio Lopes, oficial de Relações Públicas da GNR, os três homens levaram dinheiro, numa quantia que ainda não foi contabilizada, após sequestrarem e ameaçarem os funcionários com arma de fogo.

“Puseram-se depois em fuga, em princípio apeados, mas podem ter alguma viatura nas imediações”, disse a mesma fonte.

A GNR tem no local uma patrulha, além do Núcleo de Investigação Criminal. A PJ, que agora assumirá a investigação, também está no local.