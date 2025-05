Três feridos ligeiros em despiste de automóvel no limite dos concelhos de Cantanhede e Mealhada

Um automóvel que transportava três passageiros despistou-se hoje à tarde, cerca das 17H40, na Estrada Nacional 234, que faz a ligação da Mealhada a Murtede, no concelho de Cantanhede. O violento embate contra um poste de eletricidade provocou ferimentos em três passageiros, que foram socorridos e transportados pelos Bombeiros Voluntários de Cantanhede para os hospitais da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra.

O poste foi derrubado com o embate, arrastando consigo um muro de vedação, que tombou para dentro do jardim de uma vivenda ali localizada. O Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra confirmou a existência de três feridos ligeiros, enquanto a informação do Prociv – Sistema Nacional de Proteção Civil, registou uma mobilização de meios envolvendo seis operacionais e três viaturas. A GNR tomou conta da ocorrência.

Muito próximo da zona onde ocorreu este acidente, cerca de meia-hora depois (às 18H.08) duas mulheres peregrinas que seguiam na beira da estrada IC2, junto à rotunda de acesso da Mealhada à Autoestrada A1 (Rotunda do Baco), foram atropeladas no caminho que percorriam a pé para o Santuário de Fátima. De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários da Mealhada – que fizeram o socorro imediato das vítimas – há a registar ferimentos graves numa das mulheres, enquanto a outra sofreu ferimentos ligeiros. O transporte de emergência foi processado para os Hospitais da Universidade de Coimbra. Foram chamados para a ocorrência seis operacionais em três viaturas, incluindo ambulâncias.