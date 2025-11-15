Três pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, após uma colisão entre duas viaturas ligeiras no IC2, em Condeixa-a-Nova, há momentos.

O alerta deu-se às 16H20. De acordo com fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, “duas pessoas sofreram ferimentos ligeiros”.

“Houve ainda duas recusas de assistência médica. Os feridos foram transportados para os Hospitais da Universidade de Coimbra”, acrescentou.