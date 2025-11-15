diario as beiras
Condeixa-a-Nova

Três feridos após colisão entre duas viaturas em Condeixa-a-Nova

15 de novembro às 18 h16
0 comentário(s)

Três pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, após uma colisão entre duas viaturas ligeiras no IC2, em Condeixa-a-Nova, há momentos.

O alerta deu-se às 16H20. De acordo com fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, “duas pessoas sofreram ferimentos ligeiros”.

“Houve ainda duas recusas de assistência médica. Os feridos foram transportados para os Hospitais da Universidade de Coimbra”, acrescentou.

Autoria de:

redação as beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

15 de novembro

Três feridos após colisão entre duas viaturas em Condeixa-a-Nova
15 de novembro

Mau tempo provoca queda de muro e encerra temporariamente cemitério da Lamarosa
15 de novembro

Opinião: O triunfo (temporário) das pessoas amargas
15 de novembro

Opinião: Entre a banalização do inaceitável e as escolhas coletivas que temos de fazer!

Condeixa-a-Nova

Condeixa-a-Nova
15 de novembro às 18h16

Três feridos após colisão entre duas viaturas em Condeixa-a-Nova

0 comentário(s)
Condeixa-a-NovaRegião Centro
08 de novembro às 14h45

Homem sofre mal estar súbito e fica em estado grave após queda de oliveira em Condeixa-a-Nova

0 comentário(s)
Condeixa-a-Nova
28 de outubro às 12h38

PRR: Remodelação do museu de Conímbriga cai após concurso deserto

0 comentário(s)