O número de pedidos de dispensa de trabalho por parte de motoristas dos Transportes Urbanos de Coimbra que são candidatos nas autárquicas obrigaram aqueles serviços a adaptar a oferta face à redução de trabalhadores disponíveis durante a campanha eleitoral.

A Câmara de Coimbra e os Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) vão ajustar a oferta dos horários a partir da próxima terça-feira (arranque da campanha eleitoral) e até ao dia 13 de outubro, “para responder à ausência dos mais de 50 motoristas que têm direito à dispensa do trabalho durante a campanha eleitoral por serem candidatos nas eleições autárquicas em vários concelhos (Coimbra, Condeixa, Lousã, Figueira da Foz e Viana do Castelo)”, afirmou hoje o município, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, tinha afirmado na quinta-feira que havia 66 motoristas dos SMTUC que tinham pedido dispensa por integrarem listas às autárquicas de 12 de outubro, mas o município esclareceu hoje que afinal há 68 funcionários daqueles serviços que fizeram esse pedido, 52 dos quais motoristas (de um total de 290).

