Francisco Veiga suspende mandato por motivos profissionais e Ana Cortez Vaz assume vereação

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O vereador Francisco Veiga, eleito pelo movimento Juntos Somos Coimbra, vai suspender o mandato na Câmara Municipal de Coimbra durante cinco meses, por motivos profissionais, até 31 de outubro deste.

A substituição será assegurada por Ana Cortez Vaz, que assumirá funções de vereadora enquanto durar o período de ausência.

A informação foi comunicada no âmbito dos trabalhos do executivo municipal, ficando Ana Cortez Vaz responsável por ocupar o lugar deixado temporariamente vago pelo professor na Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra.