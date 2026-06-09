Coimbra

Francisco Veiga suspende mandato por motivos profissionais e Ana Cortez Vaz assume vereação

09 de junho de 2026 às 15 h04
Francisco Veiga foi vice-presidente de câmara no anterior mandato | Fotografia: Arquivo
Patrícia Cruz Almeida
Autor
Patrícia Cruz Almeida

Editora da Secção de Coimbra Jornalista com mais de duas décadas de experiência na imprensa regional, desenvolveu grande...

O vereador Francisco Veiga, eleito pelo movimento Juntos Somos Coimbra, vai suspender o mandato na Câmara Municipal de Coimbra durante cinco meses, por motivos profissionais, até 31 de outubro deste.

A substituição será assegurada por Ana Cortez Vaz, que assumirá funções de vereadora enquanto durar o período de ausência.

A informação foi comunicada no âmbito dos trabalhos do executivo municipal, ficando Ana Cortez Vaz responsável por ocupar o lugar deixado temporariamente vago pelo professor na Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra.

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