Coimbra
Francisco Veiga suspende mandato por motivos profissionais e Ana Cortez Vaz assume vereação
Francisco Veiga foi vice-presidente de câmara no anterior mandato | Fotografia: Arquivo
O vereador Francisco Veiga, eleito pelo movimento Juntos Somos Coimbra, vai suspender o mandato na Câmara Municipal de Coimbra durante cinco meses, por motivos profissionais, até 31 de outubro deste.
A substituição será assegurada por Ana Cortez Vaz, que assumirá funções de vereadora enquanto durar o período de ausência.
A informação foi comunicada no âmbito dos trabalhos do executivo municipal, ficando Ana Cortez Vaz responsável por ocupar o lugar deixado temporariamente vago pelo professor na Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra.