O trânsito no IP3 vai estar condicionado no início da próxima semana no concelho de Penacova, distrito de Coimbra, entre as 08:00 e as 18:00, para trabalhos de manutenção, informou hoje a Infraestruturas de Portugal (IP).

Entre segunda e quarta-feira, a IP vai proceder a trabalhos de manutenção na junta de dilatação da passagem inferior localizada ao quilómetro 67,409, para a melhoria das condições de circulação, conforto e segurança dos utilizadores.

De modo a garantir as condições para a intervenção e a segurança dos automobilistas e dos trabalhadores, na segunda e terça-feira será suprimida a via direita e esquerda, respetivamente, entre os quilómetros (Km) 63,33 e 67,50, no sentido Coimbra/Viseu.

Na quarta-feira, o trânsito será desviado KM 68,3 (no sentido Viseu/Coimbra) para a EN2, com retorno ao IP3 no nó de Miro.