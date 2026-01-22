Coimbra
Trabalhador da Casa da Cultura de Coimbra terá assediado duas funcionárias
DR
Um trabalhador da Casa Municipal da Cultura de Coimbra assediou alegadamente duas funcionárias de uma empresa externa que ali faz serviços de limpeza. O caso ocorreu nos últimos dias do mês de dezembro de 2025.
O DIÁRIO AS BEIRAS sabe que as duas funcionárias comunicaram a situação no início do corrente ano aos responsáveis daquele equipamento municipal.
O trabalhador daquele espaço cultural da cidade, na rua Pedro Monteiro, esteve nas últimas semanas de férias. Porém, foi-lhe informado, quando regressou de férias, que o seu posto de trabalho teria sido deslocalizado para outras valências camarárias.
