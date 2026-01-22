diario as beiras
Coimbra

Trabalhador da Casa da Cultura de Coimbra terá assediado duas funcionárias

22 de janeiro de 2026 às 09 h44
DR

Um trabalhador da Casa Municipal da Cultura de Coimbra assediou alegadamente duas funcionárias de uma empresa externa que ali faz serviços de limpeza. O caso ocorreu nos últimos dias do mês de dezembro de 2025.

O DIÁRIO AS BEIRAS sabe que as duas funcionárias comunicaram a situação no início do corrente ano aos responsáveis daquele equipamento municipal.

O trabalhador daquele espaço cultural da cidade, na rua Pedro Monteiro, esteve nas últimas semanas de férias. Porém, foi-lhe informado, quando regressou de férias, que o seu posto de trabalho teria sido deslocalizado para outras valências camarárias.

António Cerca Martins

