Um trabalhador da Casa Municipal da Cultura de Coimbra assediou alegadamente duas funcionárias de uma empresa externa que ali faz serviços de limpeza. O caso ocorreu nos últimos dias do mês de dezembro de 2025.

O DIÁRIO AS BEIRAS sabe que as duas funcionárias comunicaram a situação no início do corrente ano aos responsáveis daquele equipamento municipal.

O trabalhador daquele espaço cultural da cidade, na rua Pedro Monteiro, esteve nas últimas semanas de férias. Porém, foi-lhe informado, quando regressou de férias, que o seu posto de trabalho teria sido deslocalizado para outras valências camarárias.

