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Toni diz que “é sempre um ano feliz” quando a Académica de Coimbra ganha

23 de março de 2026 às 15 h22
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O antigo jogador e treinador de futebol Toni admitiu hoje que “é sempre um ano feliz” quando a Académica de Coimbra ganha, em alusão à possível subida de divisão do clube que faz parte das suas origens.

“É sempre um ano feliz para mim quando a Académica [de Coimbra] ganha, porque a Académica faz parte das minhas origens, tal como o Anadia e depois como o Benfica, e depois a seleção”, sustentou o atual diretor da federação Portuguesa de Futebol, que representou a Académica enquanto jogador.

À margem da cerimónia de assinatura de um protocolo de cooperação entre a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a Associação de Futebol de Coimbra e o Município de Coimbra, Toni disse aos jornalistas que o seu coração se divide entre a Académica de Coimbra, que na época 2025/2026 milita na Liga 3, o Anadia, o Benfica e a seleção nacional de futebol

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

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