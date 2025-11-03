diario as beiras
CoimbraNacional

Todos os distritos com aviso amarelo na quarta-feira devido à chuva

03 de novembro às 10 h19
DR

O mau tempo previsto para quarta-feira fez o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocar sob aviso amarelo Portugal continental, com os avisos no litoral norte e centro a começarem na noite de terça-feira.

Segundo o IPMA, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria vão estar sob aviso amarelo (o terceiro mais grave) a partir das 21:00 de terça-feira, por causa do vento e da agitação marítima.

O aviso amarelo vai estender-se depois a todo o território continental, a partir das 00:00, progressivamente, devido à previsão de precipitação, por vezes forte.

A informação do IPMA indica que estes avisos amarelos por causa da chuva em Portugal continental estarão ativos pelo menos até às 15:00 de quarta-feira.

Para hoje, o IPMA prevê uma pequena descida da temperatura mínima, em especial na região Sul. Quanto à temperatura máxima, vai subir ligeiramente no interior Norte e Centro e registar uma pequena descida no Algarve.

Quanto a temperaturas, a mínima vai variar entre os 3º Celsius (Bragança) e os 12º (Faro) e a máxima entre os 13º (Guarda) e os 22º (Évora e Setúbal).

Autoria de:

Agência Lusa

