Teto atua na Festa das Latas de Coimbra

Teto vai atuar na Festa das Latas e Imposição de Insígnias 2024 no próximo dia 3 de ouburo.

Clériton Silva (Teto) é um rapper, trapper, cantor e compositor brasileiro. Começou a compor aos 12 anos e foi no ano de pandemia que alcançou milhões de seguidores a cantar em lives nas redes sociais.

Desde sempre que o seu local de gravação é o próprio quarto. As suas músicas, inicialmente não eram lançadas de forma oficial, ficavam conhecidas apenas com os vídeos dos trechos que publicava nas redes sociais.

O artista conta com mais de cinco milhões de ouvintes mensais no Spotify. Além disso, no mês de abril foi selecionado o artista “RADAR” pela mesma plataforma. Nas suas músicas aborda temáticas como dinheiro, sonhos, objetivos e inveja – o que capta a atenção dos ouvintes.