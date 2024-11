Tentativa de assalto a caixa Multibanco na Figueira da Foz

Uma máquina Multibanco foi alvo de assalto durante a madrugada de ontem em Santana, na freguesia de Ferreira-a-Nova, concelho da Figueira da Foz.

Sandro Oliveira, oficial de Comunicação e Relações Públicas do Comando Territorial d GNR de Coimbra, explicou ao DIÁRIO AS BEIRAS que a situação foi registada por volta das 03H00, com patrulhas da força militar a deslocarem-se ao local, assim como elementos do Núcleo de Investigação Criminal de Montemor-o-Velho.

De acordo com o responsável, o furto “não foi consumado, tendo ficado os danos materiais” no equipamento instalado na antiga Junta de Freguesia de Santana.

Sem conseguir precisar o número de assaltantes, Sandro Oliveira adiantou apenas que “seria mais do que um. “Estamos a proceder a investigações e a coligir todas as informações disponíveis de momento”, esclareceu.

Acesso ao interior com recurso a martelo

“Entraram no edifício pela porta de entrada e acederam ao interior”, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS Susana Monteiro, presidente da Junta de Freguesia de Ferreira-a-Nova, a quem pertence o imóvel onde está instalado o equipamento bancário, que tem acesso para utilização pelo exterior.

De acordo com a autarca, o acesso terá sido efetuado com recurso a um martelo, usado para partir o vidro da porta.

Por agora, os prejuízos estão ainda por contabilizar, até porque o “fornecedor ainda não nos deu o valor da porta”, precisou Susana Monteiro, que desconhece igualmente o valor dos danos causados no Multibanco, que é propriedade da Caixa de Crédito Agrícola.