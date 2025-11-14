Nas últimas duas horas do final de tarde, a tempestade que se faz sentir na região de Coimbra, com forte chuvas associadas, provocou três despistes e duas quedas de árvore na região.

Segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, um despiste ocorreu em Miranda do Corvo, às 19H17, outro em Ceira, por volta das 19H40, e há ainda a sinalização de um despiste na A1, no quilómetro 188, no sentido Sul/Norte, na zona de Taveiro, às 20H17.

O mesmo site assinala uma queda de árvores às 19H52, em Tentúgal, e outra queda de árvore em São João do Campo, às 20H07.

Contactada pelo DIÁRIO AS BEIRAS, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra esclareceu que “nenhuma das ocorrências foi grave”.