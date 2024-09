Teatro Municipal da Lousã impressiona os mais novos e quer unir a comunidade

“Vamos, espreitem mais, espreitem melhor”. É com este convite que o ator Mário Ventura começa mais uma visita encenada ao renovado Teatro Municipal da Lousã. Quatro anos depois de ter encerrado para requalificação, o antigo Cineteatro da Lousã ganha nova vida e quer, como aconteceu no passado, voltar a colocar a vila beirã na rota dos grandes eventos culturais.

Na semana que marca a abertura do espaço, os mais novos, alunos das escolas lousanenses, têm o privilégio de ver, sentir e percorrer o teatro, conduzidos numa visita diferente do habitual, onde se destacam as interpretações dos atores Alice Santos Ventura e Mário Ventura e das bailarinas Juliana Fernandes e Rafaela Fernandes.

Inaugurado a 4 de outubro de 1947, o antigo Cineteatro da Lousã encerrou para obras em 1987, voltou a abrir em 1992 e funcionou até 2020, altura em que voltou a fechar portas para nova requalificação.

Na primeira semana do renovado Teatro Municipal da Lousã foram promovidas, diariamente, três visitas encenadas, exclusivas para alunos.

Ontem de manhã, cerca de 35 estudantes dos cursos de Comunicação e Marketing e Informática-Programação, da Status- Escola Profissional Lousã, conheceram o espaço.

Visita diferente

Sem assobios, porque dá azar assobiar no teatro, mas com direito a palmas no final, o percurso leva alunos e professores a explorar várias zonas essenciais no funcionamento de um teatro, desde a entrada aos camarins, passando pelo palco ou pelas coxias.

Conduzidos por um “fantasma do teatro” lousanense e três aspirantes a ganhar um concurso de talentos, personagens interpretadas por artistas naturais da Lousã, os jovens tomam contacto com parte da história e do papel do teatro na vila lousanense que acolheu, por exemplo, em 1996, o Concurso Miss Portugal.

A viagem termina com a projeção de alguns artigos jornalísticos e fotos marcantes do espaço desde 1947. “O teatro veio para ficar. O objetivo é nós, enquanto comunidade, usufruirmos deste espaço”, referiu o ator Mário Ventura.

Alunos surpreendidos

Entre os participantes na visita acompanhada pelo DIÁRIO AS BEIRAS estava Agnes Oliveira, jovem que atravessou o Oceano Atlântico e vive há 10 meses na Lousã. “É o primeiro teatro em Portugal que visito. É muito bonito e está muito organizado”, revelou a estudante que fez, no Brasil, “teatro, dança e canto”, contou.

