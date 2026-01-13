O Teatrão vai começar a preparar em maio um novo festival de artes de rua, intitulado "Arrabalde", que deverá ter lugar em julho do próximo ano, revelou hoje a diretora artística daquela companhia de Coimbra, Isabel Craveiro.

Em declarações à agência Lusa, Isabel Craveiro explicou que a preparação deste novo festival arranca em maio, altura em que tem início um processo de mapeamento do Vale das Flores, na cidade de Coimbra.

“Pareceu-nos interessante convocar a comunidade para, em jeito de caminhada, a partir de maio, nós irmos descobrir os lugares à volta do Teatrão, que possam receber programação para este festival. O Teatrão gosta de problematizar as questões com as pessoas e pareceu-nos muito interessante esta aventura de descobrir o território com as pessoas”, destacou.