A taxa de desemprego baixou para 6,0% em 2025, menos 0,4 pontos percentuais do que no ano anterior e o valor anual mais baixo desde 2011, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o INE, em 2025, também a taxa de subutilização do trabalho se situou em mínimos de 14 anos, nos 10,2%, 0,8 pontos percentuais abaixo do ano anterior.

Já a taxa de desemprego de jovens (16 a 24 anos) foi de 19,5%, menos 2,1 pontos percentuais do que no ano anterior, enquanto a proporção de desempregados de longa duração foi estimada em 36,8%, menos 0,1 pontos percentuais do que em 2024.

Em 2025, a média anual da população empregada foi de 5.275,3 mil pessoas e aumentou 3,2% (163,0 mil) em relação ao ano anterior.

A população desempregada, estimada em 337,1 mil pessoas, diminuiu 4,0% (14,0 mil) face a 2024.