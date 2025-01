Tavarede tem três mulheres com altas patentes na Força Aérea

Depois de ter avançado as promoções de Regina Mateus e, mais recentemente, Ana Baltazar, o DIÁRIO AS BEIRAS “descobriu” que, afinal, existe outra militar oficial na Força Aérea Portuguesa (FAP) natural de Tavarede, freguesia urbana da Figueira da Foz. Trata-se da coronel Marina Lopes.

Conhecida como “terra do limonete”, Tavarede deverá ser a freguesia da região (e do país?) com mais oficiais do sexo feminino naquele ramo das Forças Armadas.

Além de coincidirem na mesma freguesia, as três militares prestaram serviço na Base Aérea de Monte Real e noutras unidades do ramo em Lisboa.

Ana Baltazar, recém-promovida a major-general, e a coronel Marina Lopes exercem funções de relevo. Regina Mateus, que, entretanto, passou à reserva com a patente de brigadeiro-general, também ocupou cargos relevantes.

