A Académica perdeu esta tarde, no Estádio Cidade de Coimbra, frente ao Caldas por 3-2 em jogo da 7.ª jornada da série B da Liga 3.

Os golos da Académica foram apontados por Amadou Ba Sy (9′) e Gonçalo Loureiro (32′). Para o Caldas marcou Rafa Pinto aos 17′ e Miguel Velosa aos 46′ e 48′.

