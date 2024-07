Tábua investe 1,4 ME para ampliar e melhorar condições de área empresarial

A Câmara de Tábua está a investir cerca de 1,4 milhões de euros (ME) para melhorar as condições de funcionamento e aumentar a capacidade da Área Empresarial da Carapinha.

A empreitada, levada a cabo por aquele município, pretende criar 18 lotes, numa área onde já existiam alguns negócios, embora o presidente da Câmara, Ricardo Cruz, reconheça que não faz muito sentido considerar aquela área “uma zona industrial, mas efetivamente é um espaço onde já existiam algumas empresas”.

“A ideia do Município de Tábua e o propósito do investimento nesta Área Empresarial da Carapinha é também criar condições para um aumento e expansão das empresas, para elas crescerem, em termos daquilo que é o seu investimento”, sublinhou, à agência Lusa, o presidente da Câmara.

Três empresas que estão a laborar na Área Empresarial da Carapinha, num parque que já estava com alguns negócios, pretendem expandir as suas áreas, nomeadamente uma do setor florestal, tratamento e transformação de madeiras, outra dos transportes e uma terceira de transformação de carroçarias, detalha Ricardo Cruz.

Além de “propiciar outras condições para um aumento do volume de negócios”, também se pretende, “sem dúvida alguma, ficar com lotes disponíveis para novas empresas”, vinca o autarca.

Já há empresas que admitiram virem a instalarem-se ali, revelou o presidente da Câmara, adiantando que a autarquia já tem uma proposta nesse sentido do setor das “energias renováveis, no âmbito da tecnologia”.

O edil tabuense prevê que as obras estejam prontas até o final deste ano.

Para parte dos lotes já há propostas (embora ainda tenham de ir a hasta pública) de crescimento das empresas que já estão a funcionar ali, e depois ficarão outros lotes, que irão ser colocados também em hasta pública para novas empresas, acrescenta Ricardo Cruz.

A empreitada de urbanização do Plano de Pormenor da Área Empresarial da Carapinha, situada junto ao nó do IC6, visa a construção das infraestruturas gerais da área, incluindo movimentação de terras, arruamentos, redes de distribuição de água, eletricidade, telecomunicações e gás, bem como sistemas de drenagem de águas residuais e pluviais.

Os terrenos adquiridos por este município do interior do distrito de Coimbra compreendem uma área total de 4,4 hectares e o projeto representa um investimento municipal de cerca de 1,4 milhões de euros, em parte financiado pelo programa Centro2020.