Suspeito de violência doméstica detido em Coimbra

Um homem de 39 anos foi detido em Coimbra pela Polícia de Segurança Pública (PSP) da cidade, pela suspeita do crime de violência doméstica contra a sua companheira.

Segundo um comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, a PSP refere que “a detenção foi efetuada por esta força de segurança na passada terça-feira, às 23H00”.

“A detenção aconteceu no interior da sua residência, em Coimbra, após a polícia ter sido alertada pela vítima, de 33 anos”, informou a PSP.

A PSP refere que “quando chegou ao local, a mulher, que se encontrava na via pública, informou que, durante uma discussão, foi empurrada, agredida na face e ameaçada pelo companheiro”.

“A discussão, de acordo com a vítima, foi motivada por problemas conjugais, que são frequentes. Acrescentou que, apesar de ser injuriada constantemente, tem-se mantido em silêncio, até agora, na tentativa de não agravar as discussões e diminuir a agressividade do companheiro”, refere a força de segurança.

Notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 26/07/2024