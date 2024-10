Suspeito de tentativa de homicídio em bar de Leiria foi detido pela PJ

A Polícia Judiciária, com a colaboração da PSP de Vila Franca de Xira, deteve o suspeito de tentativa de homicídio de três pessoas num bar em Leiria, anunciou hoje aquele órgão criminal.

Em nota de imprensa, a PJ adiantou que deteve, na quarta-feira, um homem de 37 anos suspeito da prática de três crimes de homicídio qualificado na forma tentada e de um crime de detenção de arma proibida, ocorridos na zona de Leiria, na madrugada de domingo.

“As vítimas, três homens com idades compreendidas entre os 24 e os 33 anos, feridas com gravidade em diversas zonas vitais do corpo, com arma branca, correram perigo de vida, encontrando-se uma delas ainda em coma, com prognóstico reservado”.

Segundo a PJ de Leiria, após conhecimento dos factos, os inspetores iniciaram de imediato diligências de “recolha de prova, incluindo perícias, que permitiram recolha de relevante acervo de prova”.

Fonte da PJ de Leiria explicou à agência Lusa que a PSP de Vila Franca de Xira localizou o suspeito e reteve-o, informando de imediato a PJ, que procedeu à detenção.

O arguido estava a ser ouvido hoje de manhã no Tribunal de Leiria para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

A Polícia de Segurança Pública tinha já anunciado que três homens foram agredidos com arma branca na sequência de uma desordem junto a um bar em São Romão, na cidade de Leiria, pelas 23:35 de domingo.

A PSP esclareceu que “os polícias foram contactados pelo serviço de segurança do Hospital Santo André, em Leiria, para se deslocarem às urgências por haver notícia da entrada naquele serviço de dois cidadãos esfaqueados”.

“Por volta das 00:45, deu entrada naquela urgência um terceiro ferido, o qual informou ter sido vítima de agressões por parte do mesmo suspeito”, adiantou a PSP, explicando que “os feridos deslocaram-se, pelos seus próprios meios”, ao hospital.

Uma das vítimas foi sujeita a intervenção cirúrgica, “permanecendo nos cuidados intensivos, e os outros dois feridos ficaram em observação”, esclareceu a PSP, referindo que, após as agressões, “o suspeito encetou fuga para parte incerta”.

Segundo a PSP, o bar junto ao qual ocorreu o crime foi alvo de uma fiscalização conjunta com a Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica em setembro, “tendo sido levantados dois autos, um por irregularidades no sistema de videovigilância e outro por falta de licença para difusão de música ao vivo”.

Na sequência, “o Município de Leiria decidiu restringir o horário de funcionamento do estabelecimento ‘Paiol’, com redução para o período entre as 06:00 e as 22:00, uma medida em resultado da ocorrência de agressões e de diversas denúncias de ruído”.

Numa nota à imprensa, a Câmara, presidida por Gonçalo Lopes, adiantou que, “após análise das denúncias que apontam para problemas de ruído e para ocorrências criminais graves no local, nomeadamente os eventos registados no dia 06 de outubro”, foi desencadeado “o procedimento de restrição de horário previsto no Regulamento n.º 891/2019, de 18 de novembro, que regula os horários de funcionamento dos estabelecimentos de venda ao público e de prestação de serviços no concelho de Leiria”.

A decisão, que teve parecer favorável da PSP, da União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, e da Associação de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo da Região de Leiria, determina que o bar “deverá funcionar entre as 06:00 e as 22:00, todos os dias da semana, com efeitos imediatos” desde terça-feira. Até agora, o bar funcionava até às 02:00.