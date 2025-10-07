diario as beiras
Sting dá concerto na Figueira da Foz a 17 de julho de 2026

07 de outubro às 10 h27
DR

O cantor, compositor, músico e ator britânico de 74 anos, Sting, vai regressar a Portugal a 17 de julho de 2026 para um concerto na Praia do Relógio, na Figueira da Foz.
O espetáculo organizado pela MOT – Memories Of Tomorrow em colaboração com a Live Nation, faz parte da digressão mundial “Sting 3.0”, que já se encontra na estrada, será realizado nas mesmas imediações que o Festival RFM Somnii.
“Surgiu esta oportunidade de fazer um concerto desta dimensão ao pôr-do-sol, na Figueira da Foz, numa praia. E foi isto que, também, espoletou da parte do artista e da sua equipa o interesse em aceitar este desafio”, disse à agência Lusa o diretor-geral da produtora MOT – Memories of Tomorrow, Tiago Castelo Branco.

Autoria de:

Afonso Pereira Bastos com Lusa

